» تخفيف حكم الإعدام على الراقصة «شمس»

10 يناير 2019 - 05:12 م

قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من الراقصة الشهيرة بـ"شمس" و4 آخرين على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم، لاتهامهم بقتل خادمة الراقصة بالإسكندرية.

وخففت المحكمة الأحكام الصادرة بحق المتهمين، واستبدلت حكم الإعدام للراقصة "أميمة.م" بالسجن 15 سنة، وحكم المؤبد لشقيقة ووالدة المتهمة الأولى، واثنين آخرين بالسجن 5 سنوات.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت في 8 أغسطس 2017 بالإعدام شنقا لراقصة، والسجن المؤبد لأم وشقيقة الراقصة واثنين آخرين، لاشتراكهم جميعا في قتل المجني عليها "ولاء. م. ص"، التي كانت تعمل خادمة في شقة الراقصة، ومثلوا بجثتها وأحرقوها.

وتعود القضية رقم 34526 لسنة 2014 جنايات المنتزه ثان، والمقيدة برقم 4668 كلي شرق الإسكندرية، عندما اشتركت كل من "أميمة. م. م" المتهمة الأولى، وتعمل راقصة، و"محمد. أ. م" المتهم الثاني، و"أسماء. م. م" المتهمة الثالثة وشقيقة المتهمة الأولى، و"أمل. أ. ع. أ" المتهمة الرابعة ووالدة الأولى والثالثة، و"محمد. ج. ر" المتهم الخامس، في قتل المجنى عليها "ولاء. م. ص" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية، واعتدوا عليها ضربا بأدوات حادة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، محدثين في جثتها العديد من الإصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحها.

كما ارتكب المتهمون الخمسة السالف ذكرهم جناية أخرى، وهي أنهم في المكان ذاته وفي وقت سابق لتلك الجريمة السابقة، خطفوا المجني عليها، وقطعوا صلتها بذويها أمدا طويلا حتى يتمكنوا من ارتكاب الجريمة السابقة.