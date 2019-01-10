حبس مسئول بشركة أدوية وطبيب ومدير مركز طبي لتجارتهم في المخدرات

10 يناير 2019 - 05:09 م

أمرت النيابة العامة، الخميس، بحبس مسئول كبير في إحدى أكبر شركات الأدوية في مصر، وطبيب تخدير، ومدير مركز طبي شهير بالأقصر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في العقاقير المخدرة.

تبين من التحقيقات أن «المتهمين استغلوا عملهم وزوروا روشتات ومستندات لصرف العقاقير المخدرة وبيعها لصالحهم في الصيدليات لحسابهم الخاص»، وأفادت التحريات بأن المتهمين استطاعوا أن يتربحوا من جراء ذلك بمبالغ وصلت إلى 10 ملايين جنيه خلال 3 سنوات».

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي بمحافظة الأقصر مكون من أحد المسؤولين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية وطبيب تخدير بأحد المستشفيات الحكومية وصاحب ومدير مركز طبي بمدينة الأقصر، لقيامهم بالاتجار في العقاقير المخدرة.

جاء ذلك من خلال اصطناعهم أختام ودفاتر و«روشتات» طبية بأسماء وهمية تمكنهم من الاستيلاء على العقاقير المخدرة المتواجدة بحوزتهم بحكم وظائفهم وبيعها في السوق المحلية، وضُبط بحوزتهم كميات ضخمة من تلك العقاقير وكذا مبالغ مالية كبيرة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها.

اعترف اثنان من المتهمين في التحقيقات بارتكاب الواقعة فيما نفى الثالث الاتهامات، وقال إن المتهم مسؤول شركة الأدوية وطبيب التخدير أبلغاه بأن تلك الأدوية يحصلان عليها بطريقة مشروعة.

قررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أكدت التحريات وكاميرات المراقبة والشهود تواطؤ المتهمين الثلاثة معا لارتكاب جريمتهم.



