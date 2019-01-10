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«القومي للسكان»: مصر الأولى عالميا في الولادة القيصرية

الحياة السياسية

ارتفاع معدل الولادة القيصرية فى مصر
الولادة القيصرية

خالد الشرقاوي

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مصر

القومي للسكان

الولادة القيصرية

أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أن إعلان المؤشرات الديموجرافية والصحية لـ6 محافظات، سيكون استعراض لنتائج دراسة تضمنت متوسط حجم الأسر ومعدلات استخدام وسائل التنظيم للأسرة، ومعدل الإنجاب الكلي، ونسبة زواج الأطفال، ونسبة ختان الإناث.

وأوضح في لقائه عبر فضائية DMC ، اليوم الخميس، أن الدراسة كشفت وجود محافظات ترتفع نسب الولادة القيصرية فيها لتتخطى الـ65% وهذه نسبة ضخمة، بعد أن كانت مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في الولادة القيصرية بالمسح السكاني الأخير، ما يدل على أنه بعد النتائج الأخيرة من الممكن أن تكون مصر في المرتبة الأولى، وهذا يحتاج توجه واهتمام من الدولة.

وأعلن المجلس نتائج الدراسة التي تمت بالتعاون مع كلية الطب بجامعة عين شمس، عن المؤشرات الديموجرافية والصحية لـ6 محافظات على مستوى الجمهورية، هي: الشرقية والبحيرة والإسماعيلية والمنيا وأسيوط وسوهاج.

وأوضح حسن، في تصريحات صحفية، أنه تم اختيار المحافظات الست تمثيلًا لمحافظات الوجهين البحري والقبلي من خلال اتباع المنهج الوصفي واستخدام الأسلوب الكمي لجمع البيانات، مشيرًا إلى أن الدراسة تضمنت متوسط حجم الأسر، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومعدل الإنجاب الكلي، ونسبة زواج الأطفال، ونسبة ختان الإناث.

وأشار إلى أن الدراسة التي أشرف عليها المجلس ونفذها قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس، تساعد في التعرف على الوضع الراهن للسكان سواء ما يخص الخصائص الديموجرافية أو الاقتصادية أو الصحية لأفراد الأسر بتلك المحافظات، وذلك بهدف تحديد أهم التدخلات اللازمة والضرورية لتحسين الخصائص السكانية للمجتمع.?

كما تابع أن مصر تشهد تحسنا في المؤشرات السكانية والديموجرافية ولكنه "تحسن بطيء" لا يتناسب مع رغبة القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومى للسكان لعرض النتائج النهائية لبحث المؤشرات الديموجرافية والصحية فى 6 محافظات تشمل الشرقية والإسماعيلية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج، بحضور الدكتور عمرو حسن مقرر القومى للسكان، والدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظ المنيا، واللواء علاء رشاد سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج.

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان: "مصر تحتل حاليا المرتبة الثالثة في معدل الولادة القيصرية، وحال استمرار هذا المعدل قد نشهد خلال الأبحاث المقبلة تصدر دول العالم في الولادات القيصرية".

وتابع: "نهدف إلى تفعيل هذه الأبحاث على أرض الواقع وحل المشكلات، فليس الهدف من الأبحاث المشاكل دون إيجاد حلول".


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