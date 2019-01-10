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«العفو الدولية» تحيي ذكرى«خاشقجي» من مكان مقتله

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مرور 100 يوم..

«العفو الدولية» تحيي ذكرى«خاشقجي» من مكان مقتله

عرب وعالم

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

محمد فضل- متابعات

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تركيا

العفو الدولية

خاشقجي

أحيا فرع منظمة العفو الدولية في تركيا اليوم الخميس ذكرى مرور 100 يوم على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من أمام القنصلية السعودية بإسطنبول التي شهدت مقتله،  وطالبت بفتح تحقيق دولي حول ملابسات الحادث البشع.

وقال أندرو غاردنر المستشار الكبير في المنظمة خلال تجمع خارج القنصلية السعودية في إسطنبول إن 100 يوم مرت دون التوصل إلى اي معلومات ذات مصداقية حول ما إذا كان سيتم فتح تحقيق دولي في القضية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشوهد خاشقجي لآخر مرة وهو يدخل مبنى القنصلية يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول. وكان خاشقجي، وهو من منتقدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يقيم في الولايات المتحدة وينشر مقالات في صحيفة واشنطن بوست.

وبعد تقديم العديد من الروايات المتناقضة بشأن مصير خاشقجي، قالت السعودية إنه قُتل وأن جثته تم “تجزئتها” عندما فشلت المفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة. ولا يزال مكان رفات خاشقجي غير معروف.

وقام نشطاء من منظمة العفو الدولية بتعليق لافتة رمزية على الشارع تحمل اسم خاشقجي قبل إنهاء تجمعهم.



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