» البورصة تربح 1.3 مليار جنيه

10 يناير 2019 - 05:04 م

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع؛ نتيجة عمليات شراء المتعاملين المصريين، وارتفع رأسمال السوقي بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.161 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13367 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2207 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13611 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 687 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 148 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، جنيه عبر تنفيذ 26.9 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.34% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27.37%، والعرب على 14.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.29%.

واتجهت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 53.5 مليون جنيه، 58.5 مليون جنيه، 50.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 138.5 مليون جنيه، على التوالى.