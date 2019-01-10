» رسميًا.. الزمالك واتحاد طنجة ببرج العرب

10 يناير 2019 - 05:04 م

أعن مسئولو نادى الزمالك إقامة مباراة اتحاد طنجة يوم 19 يناير الجاري على ملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت فى إياب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية.

جاء قرار مسئولى الزمالك بإقامة المباراة بملعب برج العرب بناءً على طلب الأمن نظراً للأعداد الجماهيرية الكبيرة المنتظر تواجدها فى المباراة الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة فى الخامسة عصر الأحد فى ذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد مسئولو الزمالك ملعب برج العرب لإقامة مباراة اتحاد طنجة مبكرا لتجنب الأزمة التى حدثت قبل مواجهة القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 الأول للكونفدرالية، بعد محاولة نقلها فى الأوقات الأخيرة لبرج العرب بدلا من بتروسبورت بناءً على طلب الأمن، لكن رفض النادى الضيف الطلب وتمسك بإقامة المباراة فى القاهرة وهو ما حدث.