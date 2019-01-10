  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:23 م
بحث متقدم
جانب من الفاعلية

«العفو الدولية» تحيي ذكرى«خاشقجي» من مكان مقتله

السيسي وبومبيو

تفاصيل لقاء «السيسي» بوزير خارجية أمريكا

محمد صلاح

ليفربول مهنئًا «صلاح»: مبدع وموهوب وطموح

أمطار وشبورة

عواصف وانخفاض الحرارة 4 درجات من الأحد للأربعاء

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بومبيو: ننتظر هذا الأمر من مصر

هشام عرفات وزير النقل

حرب اليمن والنكسة وأكتوبر سبب تأخر السكة الحديد والمترو

قنبلة

بالصور.. إخلاء شارع في الإسكندرية للاشتباه في قنبلة

مياه جوفيه

6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟

الرئيس عمر البشير السودان

الجيش السوداني يرد على استعداد "البشير" تسليم السلطة

حبس سيدة حرقت ابنتها بالنار لإشباع رغباتها المحرمة

أم تضرب ابنها حتى الموت

يطعن والده بالسكين بسبب الفلوس

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

عامل يقتل والده فى الهرم.. تعرف على السبب

#

"طنش".. تسببت في معاقبة وزير التعليم

#

رفض والده الزواج.. فانتحر بالبحيرة

#

شاب ينتحر بسبب خلافات مع والده في المحلة

قتل

جثة

الاب

والده

دفعت خلافات مالية بين شاب ووالده إلى قيام الأخير بتسديد طعنة نافذة في الصدر أنهت حياة الأب على الفور.

البداية بتلقى قسم شرطة الهرم إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول سائق، 54 عاما، جثة هامدة وتبين إصابته بطعن نافذ بالصدر تسبب في وفاته.

وأظهرت التحريات، التي تمت برئاسة اللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مشادة كلامية إثر خلافات مالية دفعت لتشاجر الابن البالغ من العمر 34 سنة، سائق، مع والده، اللذين يقيمان بمفردهما بمنطقة الهرم، وتطور الأمر عندما أسرع إلى المطبخ وعاد مستلا سكينا سدد به طعنة إلى صدر والده أردته قتيلا، واكتشف الجيران جثة الأب القتيل وقاموا بنقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وتمكنت مباحث الهرم برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، والرائد محمد سعودي، معاون المباحث، من إلقاء القبض على المتهم بعد 4 ساعات من هروبه من مسرح الجريمة وبمواجهته أقر بقتل والده.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» في اجتماع سري.. السبسي يلتقي الغنوشي لتشكيل الحكومة
» تخفيف حكم الإعدام على الراقصة «شمس»
» يطعن والده بالسكين بسبب الفلوس
» فيديو.. وفد مصري يلتقي "هنية" و"السنوار" في غزة
» رسميًا.. الزمالك واتحاد طنجة ببرج العرب
» البورصة تربح 1.3 مليار جنيه
» اتحاد الكرة يحرم «الشحات» من قميص الشهداء بالأهلي
» بث مباشر.. مباراة الأردن وسوريا
» "بومبيو" عن الانسحاب من سوريا: لنا عودة
» كأس آسيا.. تايلاند تهزم البحرين بهدف «تشاناثيب»
» فرنسا: مستعدون للانسحاب من سوريا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عشاء

    06:45 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان