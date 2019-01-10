» يطعن والده بالسكين بسبب الفلوس

10 يناير 2019 - 05:02 م

دفعت خلافات مالية بين شاب ووالده إلى قيام الأخير بتسديد طعنة نافذة في الصدر أنهت حياة الأب على الفور.

البداية بتلقى قسم شرطة الهرم إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول سائق، 54 عاما، جثة هامدة وتبين إصابته بطعن نافذ بالصدر تسبب في وفاته.

وأظهرت التحريات، التي تمت برئاسة اللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مشادة كلامية إثر خلافات مالية دفعت لتشاجر الابن البالغ من العمر 34 سنة، سائق، مع والده، اللذين يقيمان بمفردهما بمنطقة الهرم، وتطور الأمر عندما أسرع إلى المطبخ وعاد مستلا سكينا سدد به طعنة إلى صدر والده أردته قتيلا، واكتشف الجيران جثة الأب القتيل وقاموا بنقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وتمكنت مباحث الهرم برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، والرائد محمد سعودي، معاون المباحث، من إلقاء القبض على المتهم بعد 4 ساعات من هروبه من مسرح الجريمة وبمواجهته أقر بقتل والده.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.