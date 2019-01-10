» فيديو.. وفد مصري يلتقي "هنية" و"السنوار" في غزة

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الوفد الأمني المصري يغادر غزة إلى الضفة

فلسطين

غزة

المخابرات

إسماعيل هنية

يحيى السنوار

وصل أيمن بديع قطاع غزة، ظهر اليوم، على رأس وفد أمني مصري للتباحث مع حماس حول مستجدات معبر "رفح".

والتقى الوفد، برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة أيمن بديع، اليوم الخميس، بإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في قطاع غزة.

وأفادت وكالة "الأناضول"، عبر مراسلها، بأن عددا من قيادات حركة "حماس"، أبرزهم يحيى السنوار قائد الحركة بغزة، شاركوا في اللقاء.

وفي وقت سابق، وصل الوفد المصري برئاسة "بديع" وعضوية مسؤول الملف الفلسطيني بالجهاز، اللواء أحمد عبد الخالق؛ للتباحث مع "حماس" حول مستجدات معبر "رفح".

وكان حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس، قد قال في تصريحات أدلى بها لصحيفة "فلسطين" المحلية، الخميس، إن لقاءً "سيعقد اليوم بين قادة حركته والمسؤولين المصريين بشأن معبر رفح البري، وذلك عقب سحب السلطة موظفيها به بشكل مفاجئ".

وتابع بدران: " نؤمن بأن معبر رفح مصري فلسطيني خالص، وأن قرار فتحه يعود للجانبين الفلسطيني والمصري، وثقتنا أن الجانب المصري الذي أخذ قرارًا خلال الشهور الماضية بفتحه يوميًّا سيستمر في ذلك، وأن الأمور ستكون ضمن مصالح شعبنا الفلسطيني".

وسحبت السلطة الفلسطينية موظفيها العاملين في معبر رفح البري جنوبي غزة مع مصر، في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، واتهمت "حماس" بإعاقة عملهم، عبر "استدعاءات واعتقالات وتنكيل"، وهو ما تنفيه الحركة.


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