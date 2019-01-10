» اتحاد الكرة يحرم «الشحات» من قميص الشهداء بالأهلي

10 يناير 2019 - 04:55 م

بات ارتداء حسين الشحات، المنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلى، يواجه صعوبة كبيرة في ارتداء قميص شهداء القلعة الحمراء الذى يحمل الرقم 74، على خلفية منع اتحاد الكرة ارتداء أرقاما تتخطى الـ30 بالدورى الممتاز.

وتنص لائحة لجنة المسابقات باتحاد الكرة على أن اللاعب - فوق السن - الذى يرتدى قميصاً يتخطى رقم 30 يتم تغريمه ألف جنيه عن كل مباراة يرتدى فيها القميص، بعكس اللاعب تحت السن الذى يحق له ارتداء أى رقم دون غرامات.

وكان حسين الشحات ظهر بالقميص رقم 74 فى الأهلى، وترددت أنباء عن ارتدائه نفس الرقم فى المباريات الرسمية.