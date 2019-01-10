عواصف وانخفاض الحرارة 4 درجات من الأحد للأربعاء

10 يناير 2019 - 04:52 م

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 13 يناير وحتى الأربعاء 16 يناير، أن تنشط الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد هدوء نسبى فى سرعات الرياح يوم الاثنين المقبل على أن يعاود النشاط مرة أخرى يومى الثلاثاء والأربعاء، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 – 4 درجات ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ويكون مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة.

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين خلال هذه الفترة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الجمعة، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى غدًا فتكون:







