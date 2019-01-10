بومبيو: ننتظر هذا الأمر من مصر

10 يناير 2019 - 04:47 م

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تتطلع لأن ترى في مصر انفتاحًا للتعبير عن الرأي، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد نبذه للتطرف الإسلامي.

وقال بومبيو خلال كلمة له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الخميس، "نود أن نرى في مصر انفتاحا في التعبير عن الرأي".

وكان بومبيو، بحث مع نظيره المصري، سامح شكري، التطورات السياسية الإقليمية والتصدي للنظام الإيراني، بالإضافة إلى حقوق الإنسان.

وأضاف بومبيو، "ناقشت مع الجانب المصري التطورات السياسية في ليبيا والتصدي للنظام الإيراني"، متابعًا "بحثنا مع الجانب المصري جميع مستويات حقوق الإنسان".

وكان بومبيو وصل، مساء الأربعاء، إلى القاهرة عقب زيارة خاطفة وغير معلنة للعراق هدفت إلى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم "داعش"، رغم إعلان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.



