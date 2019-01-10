ليفربول مهنئًا «صلاح»: مبدع وموهوب وطموح

10 يناير 2019 - 04:46 م

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على تهنئة النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعد حصده جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

وقال ليفربول في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لأنه مبدع، وموهوب وطموح.. تهانينا إلى محمد صلاح بمناسبة حصوله على جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى».

جدير بالذكر أن محمد صلاح حصد مؤخرا جائزة الرياضي الأفضل في حفل دبي بالإمارات، فضلا عن تتويجه الأفضل في أفريقيا لعام 2018 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".