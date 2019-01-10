» "بومبيو" عن الانسحاب من سوريا: لنا عودة

10 يناير 2019 - 04:39 م

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للتحرك عسكريا في سوريا مرة أخرى، لكن نأمل ألا يضطر لذلك.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع نظيره المصري، سامح شكري، إن أمريكا ستعيد جنودها من سوريا ولا تزال ملتزمة بالقضاء الكامل على خطر تنظيم "داعش".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي في القاهرة، قائلا:" سنستخدم الدبلوماسية وسنعمل مع شركائنا حتى نطرد آخر جندي إيراني من سوريا.