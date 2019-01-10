» كأس آسيا.. تايلاند تهزم البحرين بهدف «تشاناثيب»

10 يناير 2019 - 04:37 م

سقط منتخب البحرين أمام تايلاند، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب آل مكتوم في دبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 58 عندما خطف منتخب تايلاند هدف الفوز الثمين عن طريق تشاناثيب سونغكراسيرن.

وتتصدر الهند ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق المواجهات المباشرة أمام تايلاند التي لعبت مباراتين، مقابل نقطة واحدة

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة قد شهدت تعادل البحرين والإمارات 1-1، فوز منتخب الهند على تايلاند 4-1.



