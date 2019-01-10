  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:25 م
بحث متقدم
جانب من الفاعلية

«العفو الدولية» تحيي ذكرى«خاشقجي» من مكان مقتله

السيسي وبومبيو

تفاصيل لقاء «السيسي» بوزير خارجية أمريكا

محمد صلاح

ليفربول مهنئًا «صلاح»: مبدع وموهوب وطموح

أمطار وشبورة

عواصف وانخفاض الحرارة 4 درجات من الأحد للأربعاء

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بومبيو: ننتظر هذا الأمر من مصر

هشام عرفات وزير النقل

حرب اليمن والنكسة وأكتوبر سبب تأخر السكة الحديد والمترو

قنبلة

بالصور.. إخلاء شارع في الإسكندرية للاشتباه في قنبلة

مياه جوفيه

6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟

الرئيس عمر البشير السودان

الجيش السوداني يرد على استعداد "البشير" تسليم السلطة

حبس سيدة حرقت ابنتها بالنار لإشباع رغباتها المحرمة

أم تضرب ابنها حتى الموت

سر إطلاق النار في شارع الهرم

قضايا وحوادث

تفاصيل اطلاق ضابط بالداخلية الرصاص علي مواطن
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

مقتل شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى القدس

#

صاحب شركة يطلق النار على نفسه وسط المارة بالهرم

#

عُمان ترحب بالدعوة الأمريكية لوقف الحرب في اليمن

#

ميركل: مستعدون لضمان استدامة الهدنة بإدلب السورية

الداخلية

المرور

حشيش

ضبط

اشتبه الملازم أول محمد محمد فؤاد، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بشارع الأهرام دائرة قسم شرطة الطالبية، في السيارة رقم 8275 ملاكي المنوفية حال سيرها بالشارع، وحال محاولته استيقافها للفحص، قام قائد السيارة بالفرار بها.

دفع هروب السائق الضابط لمطاردته مستقلاً دراجته النارية وبصحبته أمين شرطة عصام شعبان عبدالحميد، حيث تمكنا من استيقاف قائد السيارة الذي قام بالترجل من السيارة محاولاً الفرار وهو يطلق 3 أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاه الضابط.

قام الضابط بمبادلته إطلاق النار محدثاً إصابته وأمكن السيطرة عليه وضبطه.

تبين أن قائد السيارة «محمد. س. أ»، 34 سنة، عاطل ومقيم بالجيزة، سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص، وبحوزته السلاح الناري الذي قام بإطلاق الأعيرة النارية منه تجاه القوات «طبنجة براونينج عيار 9 مم» مطموسة الأرقام وبخزينتها عدد 11 طلقة لذات العيار.

بتفتيش السيارة عثر على عدد 4 كراتين بداخلها عدد 40 فرشا من جوهر الحشيش بلغت وزنها 5 كيلوجرامات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل المتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج عقب تعيين الحراسة اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

من جانبه، وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكريم الضابط والأمين المذكورين نظير شجاعتهما في ضبط المتهم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» في اجتماع سري.. السبسي يلتقي الغنوشي لتشكيل الحكومة
» تخفيف حكم الإعدام على الراقصة «شمس»
» يطعن والده بالسكين بسبب الفلوس
» فيديو.. وفد مصري يلتقي "هنية" و"السنوار" في غزة
» رسميًا.. الزمالك واتحاد طنجة ببرج العرب
» البورصة تربح 1.3 مليار جنيه
» اتحاد الكرة يحرم «الشحات» من قميص الشهداء بالأهلي
» بث مباشر.. مباراة الأردن وسوريا
» "بومبيو" عن الانسحاب من سوريا: لنا عودة
» كأس آسيا.. تايلاند تهزم البحرين بهدف «تشاناثيب»
» فرنسا: مستعدون للانسحاب من سوريا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عشاء

    06:45 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان