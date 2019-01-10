» بث مباشر.. مباراة الأردن وسوريا

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأردن وسوريا في بطولة كأس آسيا.
شاهد المباراة ..
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فجر
05:31
شروق
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ظهر
12:07
عصر
14:56
مغرب
17:15
18:45