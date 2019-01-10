أم تضرب ابنها حتى الموت

10 يناير 2019 - 04:14 م

تجردت ربة منزل من مشاعر الأمومة، وتعدت بالضرب على ابنها، البالغ من العمر 4 سنوات، حتى الموت، بحجة تأديبه بالشيخ زايد، وتم ضبط المتهمة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصابا بعدة كدمات وجروح فارق على إثرها الحياة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وتمكن الرائد سامح بدوى، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، من القبض عليها.

وبمواجهة المتهمة، قالت إنها لم تقصد قتله، وعللت اعتداءها عليه بالضرب بحجة تأديبه لكثرة بكائه، وكشفت التحريات أن المتهمة أصابت ابنها منذ أسبوع بشرخ في الجمجمة نتيجة ضربها له وصدم رأسه بالحائط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.