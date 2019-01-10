  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:26 م
بحث متقدم
جانب من الفاعلية

«العفو الدولية» تحيي ذكرى«خاشقجي» من مكان مقتله

السيسي وبومبيو

تفاصيل لقاء «السيسي» بوزير خارجية أمريكا

محمد صلاح

ليفربول مهنئًا «صلاح»: مبدع وموهوب وطموح

أمطار وشبورة

عواصف وانخفاض الحرارة 4 درجات من الأحد للأربعاء

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بومبيو: ننتظر هذا الأمر من مصر

هشام عرفات وزير النقل

حرب اليمن والنكسة وأكتوبر سبب تأخر السكة الحديد والمترو

قنبلة

بالصور.. إخلاء شارع في الإسكندرية للاشتباه في قنبلة

مياه جوفيه

6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟

الرئيس عمر البشير السودان

الجيش السوداني يرد على استعداد "البشير" تسليم السلطة

حبس سيدة حرقت ابنتها بالنار لإشباع رغباتها المحرمة

أم تضرب ابنها حتى الموت

الجيش السوداني يرد على استعداد "البشير" تسليم السلطة

عرب وعالم

الرئيس عمر البشير السودان
الرئيس عمر البشير السودان

متابعات

أخبار متعلقة
#

فيديو.. «البشير» يعلن استعداده تسليم السلطة للجيش

#

اعتقال زعيم الضباط المتمردين فى الجابون بعد محاولة الانقلاب

#

الجيش السوداني يؤكد دعمه لـ"البشير"

#

حقيقة اعتداء الحرس الرئاسي على "البشير"

البشير

مظاهرات السودان

تخلى البشير عن السلطة

أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي التزام القوات المسلحة بحراسة أمن الوطن والدفاع عن ترابه والوقوف خلف قيادته.

كان ذلك خلال مخاطبته ختام مهرجان الرماية العام في نسخته الـ55 بقاعدة تدريب المدفعية شمال شرق عطبرة، بحضور رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة، بحسب الوكالة الرسمية للبلاد.

وأضاف عبد المعروف: "نحن نعي ما يحاك ضد الوطن وما يتعرض له من تآمر وزعزعة لأمنه واستقراره، أؤكد التزام القوات المسلحة بأن تكون حارسا أمينا للوطن تدفع عنه كيد الكائدين والخونة والوقوف خلف قيادتها من أجل الأمن والاستمرار والحفاظ على سلامة مواطنيه".

من جانبه حذر الفريق ركن عبدالفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية، في رسالة إلى من سماهم بالمشككين والمتخاذلين وأصحاب الأهواء بأنهم "لن ينالوا من القوات المسلحة"، مؤكدا أن الجيش جيش واحد وموحد.

وأول أمس الثلاثاء، وافق البشير على تسليم السطة للجيش خلال حضوره التمرين الختامي لمهرجان الرماية العسكري.

وقال: "إذا جاء واحد لابس كاكي (عسكري) والله ما عندنا مانع لأن الجيش لما يتحرك ما يتحرك من فراغ ولدعم العملاء بل يتحرك للوطن وحماية للوطن وحماية للمكتسبات الوطن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» في اجتماع سري.. السبسي يلتقي الغنوشي لتشكيل الحكومة
» تخفيف حكم الإعدام على الراقصة «شمس»
» يطعن والده بالسكين بسبب الفلوس
» فيديو.. وفد مصري يلتقي "هنية" و"السنوار" في غزة
» رسميًا.. الزمالك واتحاد طنجة ببرج العرب
» البورصة تربح 1.3 مليار جنيه
» اتحاد الكرة يحرم «الشحات» من قميص الشهداء بالأهلي
» بث مباشر.. مباراة الأردن وسوريا
» "بومبيو" عن الانسحاب من سوريا: لنا عودة
» كأس آسيا.. تايلاند تهزم البحرين بهدف «تشاناثيب»
» فرنسا: مستعدون للانسحاب من سوريا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عشاء

    06:45 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان