» وزير الداخلية يكرم شرطيين لضبطهما مجرمًا في مطاردة

10 يناير 2019 - 03:26 م

كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساء اليوم ، كلٍ من الملازم أول محمد محمد فؤاد حال - وأمين الشرطة عصام شعبان عبدالحميد من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة ، وذلك تقديراً لشجاعتهما وجديتهما وتفاعلهما السريع فى التعامل مع أحد العناصر الاجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ونجاحهما فى مطاردته وضبطه، بالرغم من مبادرته إطلاق النيران تجاههما ، فى محاولة منه للهرب، وكذا ضبط السلاح الذى كان بحوزته والمواد المخدرة.

أكد الوزير، أن هذا النمط من الأداء الأمنى المتميز يُعد نموذجاً للعمل الشرطى وما يجب أن يكون عليه ، والذى يتطلب من رجل الشرطة دائماً التحلى باليقظة فى التعامل مع كافة المواقف والتفاعل معها ، وفقاً لما تقتضيه الظروف وبما يحقق الردع لكل من يحاول الخروج على القانون.

وأشاد وزير الداخلية بروح المسئولية التى تعاملا بها أثناء قيامهما بواجبهما .. مؤكداً أن جاهزية رجال الشرطة وإخلاصهم فى أداء واجبهم وتفاعلهم مع الأحداث وملاحقتهم للخارجين على القانون وسرعة إلقاء القبض عليهم ، تؤدى إلى تأكيد وترسيخ ثقة المواطنين فى رجال الشرطة... وتُعد رسالة لكل من يحاول النيل من أمن الوطن .