» حسب الله: لم نتلق طلبات بتعديل الدستور حتى الآن

10 يناير 2019 - 02:29 م

قال صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب إن المجلس لم يتلق حتى الآن أي طلبات لتعديل الدستور.

وأضاف حسب الله خلال المؤتمر الصحفي العالمي المنعقد لعرض إنجازات البرلمان خلال 3 سنوات أن هناك آلية لمناقشة التعديلات الدستورية، وتتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب “120” نائبا، ثم يعمل المجلس دوره في مناقشة وإقرار التعديل، ثم يتم طرحه للاستفتاء الشعبي.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب أن المرجع والحاكم في تعديل الدستور هو الشعب المصري، وفقط من يملك هذا الحق، مشددًا على أن “الدستور صناعة شعبية”.