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صحيفة إنجليزية:

من قلب المقابر.. "صلاح" جديد فى مصر

الرياضة

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علا خطاب

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مقابر

صلاح

اطفال مصر

ذا ناشينونال

تحت عنوان "محاكاة لـ صلاح.. أطفال مصر يخرجون من عتمة المقابر"، قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإنجليزية، إن بعض أطفال مصر حولوا شوارع المقابر إلى ملاعب كرة قدم، متأثرين بذلك باللاعب الدولي، محمد صلاح.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن واحدة من عوامل الجذب العظيمة لكرة القدم هي أنه يمكن لعبها إلى حد كبير في أي مكان، موقف للسيارات، شاطئ، حديقة أو حتى زقاق.

لذا بالنسبة للأطفال في مصر، الذين لا يستطيع معظمهم الوصول إلى الملاعب الخضراء، عليهم أن يستفيدوا من أي مساحة يمكنهم العثور عليها، لخروج طاقتهم في كرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلىأن الشغف بكرة القدم ارتفع بين الصغار الذين يحاولون محاكاة بطلهم القومي محمد صلاح الذي فاز مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي.

واستطردت أن الأطفال في مصر يأخذهم الشغف بعد كل أمر مبهر يتحقق في عالم كرة القدم على المستوى الداخلي، وهذا الأسبوع كان لابد لهم أن يفرحوا بعد فوز مصر بحق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في يونيو 2019.

وستكون هذه هي المرة الرابعة التي تستضيف فيها مصر بطولة أفريقيا، ومنها عام 2006، عندما تغلبوا على ساحل العاج بركلات الترجيح في النهائي.

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