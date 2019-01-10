» عامل وزوجته يقيمان حفلة جنس جماعى بحلوان

10 يناير 2019 - 02:07 م

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من القبض على شبكة لتبادل الزوجات بحلوان يديرها عامل وزوجته.

وذكرت التحريات أن المتهم أنشأ صفحة لتبادل الزوجات برغبته في مقابلة أي شخصين "كابل"، زوجين يرغبان في ممارسة الجنس معه وزوجته داخل شقتهما.

وتمكنت أجهزة الأمن من التوصل إلى صاحب الحساب الشخصي، وتبين من فحص الصفحة أن المتهم مقيم بمنطقة حلوان، أرسل صورًا لزوجته وهى عارية لراغبي المتعة، وتواصل مع زوجين لترتيب حفلة جنس جماعى بينهما فى حضور زوجة كل منهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.