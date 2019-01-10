ننشر أسماء الحاصلين على البراءة بأحداث مسجد الاستقامة

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براءة بديع

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، ببراءة محمد بديع مرشد الإخوان، و7 آخرين من قيادات الجماعة وهم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة في قضية "أحداث مسجد الاستقامة" من جميع الاتهامات المسندة إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

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