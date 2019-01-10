«السيسي» يستقبل وزير الخارجية الأمريكي بالاتحادية

10 يناير 2019 - 01:54 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، منذ قليل، بقصر الاتحادية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حسبما نقل التليفزيون المصري في خبر عاجل، إن «السيسي» و«بومبيو»، أكدا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين بشأن القضايا السياسية والأمنية بالمنطقة.

وأشار إلى تأكيد الرئيس «السيسي»، ووزير الخارجية الأمريكي، عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.