لهذا السبب.. الجبلاية تحدد موعد لقاء القمة 30 مارس

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عامر حسين

أكد رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية عامر حسين، أن لقاء القمة بين فريق الأهلي ونظيره الزمالك المؤجل من الجولة الـ17 من الدوري الممتاز سيكون في 30 مارس المقبل.

وأضاف "عامر" في تصريحات تليفزيونية: "لم نجد يومًا مناسبًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك سوى 30 مارس المقبل، كونها ستكون بعد فترة راحة نظرًا لفترة التوقف الدولي".

ويدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا يوم 18 مارس المقبل، استعدادًا لمواجهة النيجر أحد أيام 22، 23، 24 من نفس الشهر، كما سيخوض مباراة ودية يوم 27 أمام نيجيريا.

وأشار عامر حسين إلى أنه سيكون من الصعب إقامة المباراة بحضور الجماهيري، مضيفًا أن الجميع يرى ما يحدث في بعض مباريات الدوري.

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