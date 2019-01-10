» ربة منزل تقتل طفلها.. والسبب: البكاء

10 يناير 2019 - 01:31 م

أقدمت سيدة على ضرب طفلها حتى الموت لكثرة بكائه بمنطقة الشيخ زايد، وردت معلومات للرائد سامح بدوي رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، من مستشفى الشيخ زايد، يفيد بوصول طفل في الرابعة من عمره مصاب بكدمات في أماكن متفرقة من جسده، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته.

وبالفحص تبين أن والدة المجني عليه، حاولت إسكات الطفل، فانهالت عليه ضربًا، ولكن جسده النحيل لم يتحمل، فلفظ أنفاسه الأخيرة، فأسرعت به إلى المستشفى، محاولة إنقاذه، ولكنه كان قد توفي.

تم القبض على المتهمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.