الإسكان: انتهاء 50% من مرافق المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية

10 يناير 2019 - 01:30 م

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إنه تم الانتهاء من نحو 50% من مرافق المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه مع انتهاء السنة المالية يجرى إنجاز المرافق بالعاصمة.

وأضاف عباس خلال كلمته في مؤتمر المعرض الدولي للتطوير العقاري أي بي إس، أن القضاء على العشوائيات يكشف عن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، موضحًا أن القطاع القومي له أهمية كبيرة، والإنتاج المحلي فيه يمثل 99%، مشيرًا إلى الانتهاء من نحو 40% من المرحلة الأولى.

وتابع أن السوق العقاري المصري أصبح مختلفًا تمامًا عن الأسواق الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك زيادة سكانية سنوية 3 ملايين مواطن، ما يتطلب توفير وحدات سكنية تناسب هذه الزيادة السكانية.