"مصر للطيران" تطلق أولى الرحلات الداخلية لمطار سفنكس

10 يناير 2019 - 01:22 م

قررت شركة مصر للطيران تشغيل رحلات داخلية لأول مرة من مطار سفنكس الدولي ضمن مرحلة التشغيل وذلك خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي وتحديدًا في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 9 فبراير المقبل.

وكان قد أمر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بسرعة الانتهاء من افتتاح المشروعات التوسعية والاستثمارية التي تسهم فى دفع عجلة التنمية وكذلك التوسع في الخدمات التي تقدمها مصر للطيران لعملائها الكرام، ومن المقرر أن تسُير الشركة الوطنية مصر للطيران حوالي 15 رحلة أسبوعيًا تخدم بها الحركة الداخلية في فترة إجازة نصف العام الدراسي، حيث تسير الرحلات من مطار سفنكس إلي كلُ من مطار الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعكس.

ويعتبر مطار سفنكس في قلب القاهرة وسيقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر والذي يبعد 12 كيلو مترا عن منطقة الأهرامات، كما يسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية في القاهرة في تنشيط سياحة اليوم الواحد.