  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:56 م
بحث متقدم
ناشطات عاريات يتضامن مع " السعودية الهاربة"

ناشطات عاريات يتضامن مع "السعودية الهاربة"

محمد بديع

سر براءة بديع وقيادات الإخوان في"أحداث الاستقامة"

تريزيجيه

مفاجأة.. مثلث "تريزيجيه" يتفوق على "صلاح" ورفاقه

السعودية

حقيقة فتح السعودية سفارتها في سوريا

ترامب ومراسل "سي إن إن"

أول صدام بين ترامب والديمقراطيين

الموت في مخيمات عرسال يشعل تويتر

الموت فى مخيمات عرسال يشعل "تويتر"

خالد العناني وزير الاثار

بلاغ يتهم وزير الآثار بإهدار المال العام

احتجاجات السودان

رسميًا.. السعودية تكشف موقفها من تظاهرات السودان

عزمي مجاهد

طلب جريء من "مجاهد" لزملائه الإعلاميين على الهواء

محمد بديع والبلتاجى

براءة بديع و7 آخرين بأحداث "مسجد الاستقامة"

25 يناير..

"مصر للطيران" تطلق أولى الرحلات الداخلية لمطار سفنكس

آخر الأخبار

مطار سفنكس الدولى
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"مصر للطيران" تعلن ضم 45 طائرة لأسطولها

#

مقاطعة قطر كبدت«مصر للطيران» خسائر فادحة

#

"الحديدى" تهاجم مصر للطيران.. تعرف على السبب ؟

#

عودة 4040 حاجًا غدًا عن طريق "مصر للطيران"

الهرم

المزارات السياحية

مطار سفنكس الدولى

رحلات داخلية

قررت شركة مصر للطيران تشغيل رحلات داخلية لأول مرة من مطار سفنكس الدولي ضمن مرحلة التشغيل وذلك خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي وتحديدًا في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 9 فبراير المقبل.

وكان قد أمر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بسرعة الانتهاء من افتتاح المشروعات التوسعية والاستثمارية التي تسهم فى دفع عجلة التنمية وكذلك التوسع في الخدمات التي تقدمها مصر للطيران لعملائها الكرام، ومن المقرر أن تسُير الشركة الوطنية مصر للطيران حوالي 15 رحلة أسبوعيًا تخدم بها الحركة الداخلية في فترة إجازة نصف العام الدراسي، حيث تسير الرحلات من مطار سفنكس إلي كلُ من مطار الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعكس.

ويعتبر مطار سفنكس في قلب القاهرة وسيقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر والذي يبعد 12 كيلو مترا عن منطقة الأهرامات، كما يسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية في القاهرة في تنشيط سياحة اليوم الواحد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ربة منزل تقتل طفلها.. والسبب: البكاء
» فنانة شهيرة تبعث برسالة لبشار.. وتحذفها تحت الضغط
» اعترافات مثيرة لسيدة جمعت بين زوجين في القاهرة
» بالفيديو.. وصلة رقص لـ"ميرهان حسين" من داخل منزلها
» ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات اليوم
» بلاغ يطالب برفع الحصانة عن هيثم الحريرى
» بالفيديو.. سما المصري: رفضت العمل مع "الزعيم" لهذا السبب
» 8 محاذير عند تناول الطعام لواضعى تقويم الأسنان
» "السكة الحديد": انتظروا مفاجأة سارة الشهر المقبل
» ضيف الإبراشي لوزيرة الصحة: "قراراتك خربت بيوت"
» شجاعة ضابط شرطة توقع بتاجر مخدرات بالهرم

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:56 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان