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بالفيديو.. وصلة رقص لـ"ميرهان حسين" من داخل منزلها

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مريهان حسين
ميرهان حسين

محمد الخرو

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بالفيديو.. رقصة ساخنة لـ فيفى عبده على أغنية سميرة توفيق

أدت الفنانة ميرهان حسين وصلة رقص من داخل منزلها على أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة "أنا مافيا" التي نشرها في الأيام القلية الماضية.

أشعلت وصلة الرقص لميرهان حسين مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت العديد من ردود الأفعال المختلفة بين المؤيد والمعارض والمحب والكاره.

ونشرت ميرهان حسين، مقطع الفيديو عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مع طفل صغير وهما يرقصان على "مافيا" بطريقة لافتة، لتنهال عليها التعليقات التي أشادت بحركاتها الراقصة، ما دفع البعض للتعليق قائلين: "أحسن وحدة رقصت عليها".

وحرصت ميرهان حسين أن تقلد حركة محمد رمضان في كليب "مافيا"، كما شاركها الطفل الصغير بحركات راقصة جعلت الفيديو يتم تداوله على نطاق واسع.

ومازالت أغنية "مافيا" لمحمد رمضان تحقق نجاحاً كبيراً، سواء بالنسبة لعدد المشاهدات أو تفاعل زملائه الفنانين أو محبيه مع أنغامها بنشر مقاطع فيديو لهم وهم يرقصون عليها أو يغنون كلماتها.


شاهد الفيديو..

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