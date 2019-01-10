» اعترافات مثيرة لسيدة جمعت بين زوجين في القاهرة

10 يناير 2019 - 01:17 م

أدلت المتهمة بالهروب من زوجها الشرعي والزواج عرفيًا بتفاصيل الواقعة قائلة: زوجي مدمن مخدرات وتحولت حياتنا إلى جحيم فقررت الهروب إلى القاهرة وتزوجت الثاني.

وتابعت المتهمة أمام أروقة المحققين: "تعرفت على زوجي الثاني عن طريق شقيقة زوجي الشرعي، واتفقت معه على الهروب من الإسماعيلية والزواج منه عرفيًا فى منطقة منشأة ناصر بالقاهرة".

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا من "أيمن.ف"، عامل باكتشاف زواج زوجته من آخر بعد هروبها من محل سكنهما فى منطقة السحر والجمال بمحافظة الإسماعيلية واستقرارها مع زوجها الثانى فى القاهرة، دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وتحرر المحضر اللازم بالوقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.