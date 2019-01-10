  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:56 م
بحث متقدم
ناشطات عاريات يتضامن مع " السعودية الهاربة"

ناشطات عاريات يتضامن مع "السعودية الهاربة"

محمد بديع

سر براءة بديع وقيادات الإخوان في"أحداث الاستقامة"

تريزيجيه

مفاجأة.. مثلث "تريزيجيه" يتفوق على "صلاح" ورفاقه

السعودية

حقيقة فتح السعودية سفارتها في سوريا

ترامب ومراسل "سي إن إن"

أول صدام بين ترامب والديمقراطيين

الموت في مخيمات عرسال يشعل تويتر

الموت فى مخيمات عرسال يشعل "تويتر"

خالد العناني وزير الاثار

بلاغ يتهم وزير الآثار بإهدار المال العام

احتجاجات السودان

رسميًا.. السعودية تكشف موقفها من تظاهرات السودان

عزمي مجاهد

طلب جريء من "مجاهد" لزملائه الإعلاميين على الهواء

محمد بديع والبلتاجى

براءة بديع و7 آخرين بأحداث "مسجد الاستقامة"

فنانة شهيرة تبعث برسالة لبشار.. وتحذفها تحت الضغط

الصفحة الأخيرة

سوريا
سوريا

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

صحيفة ألمانية تعقد مقارنة بين "السيسى" و"مرسي"

#

حبس عاطل لاتهامه باغتصاب طفل وتصويره عاريًا

#

قصة الكتاب الجنسي الذي أثار أغرب خلاف داخل محكمة بريطانية

#

تفاصيل استجواب "الشعراوي" الذي هز البرلمان

النظام

بشار

سوري

وجهت الممثلة شكران مرتجى، المعروفة بتأييدها للنظام السوري، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أكدت فيها له أن "الشعب تعبان".

وقالت مرتجى في منشور لها عبر صفحتها على  "فيس بوك": "سيدي الرئيس.. الشعب تعبان ما في غاز ما في مازوت ما في بنزين ما في كهربا إيجارات بيوت وصلت لمئات الألوف ما في حليب أطفال وصل حق العلبة 11 ألف سوري!".

وأضافت: "عملولنا بطاقة ذكية وبدك تكون عبقري لحتى تروح وتقدر تطالعها الطرقات بشوية مطر صارت تغرق وتغرق معها ناس معترة معاشها يا دوب هي البيوت فيها أهالي شهداء وجرحى ومخطوفين فيها سوريون صبروا كتير كتير اتحملوا الحرب لأنه الحرب كانت قدر ونحنا مؤمنين وبهمة جيشنا اللي لساته واقف بالبرد وبنخجل أصلاًند فى وهنه بردانين قدرنا نتغلب ع كل عدو خارجي بس العدو الداخلي؟

وتابعت: "تجار الحرب والأزمة اللي معه مصاري بيدبر حاله اللي عنده واسطه بيزبط أموره بس الأغلبية شو يعملوا تعبنا وعود وعهود على التليفزيونات والإذاعات”.

وأكملت: :معقول اللي ما مات من الحرب يموت من القهر والبرد والغلا وتعبنا عتمة بدنا نطلع عالضو بيلبقلنا وبيلبق لبلدنا العظيم".

وختمت: "باعتلك الك الرسالة لأنك الوحيد اللي رح تسمعنا وتوعدنا وتوفي بالوعد ما بدنا نهاجر ما بدنا نسافر بدنا نبقى ببلدنا نعمرها كلنا مع الوطن بس ما بدنا الوطن يكون علينا”.

وذيلت مرتجى تعليقها بكلمة "مواطنة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ربة منزل تقتل طفلها.. والسبب: البكاء
» فنانة شهيرة تبعث برسالة لبشار.. وتحذفها تحت الضغط
» اعترافات مثيرة لسيدة جمعت بين زوجين في القاهرة
» بالفيديو.. وصلة رقص لـ"ميرهان حسين" من داخل منزلها
» ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات اليوم
» بلاغ يطالب برفع الحصانة عن هيثم الحريرى
» بالفيديو.. سما المصري: رفضت العمل مع "الزعيم" لهذا السبب
» 8 محاذير عند تناول الطعام لواضعى تقويم الأسنان
» "السكة الحديد": انتظروا مفاجأة سارة الشهر المقبل
» ضيف الإبراشي لوزيرة الصحة: "قراراتك خربت بيوت"
» شجاعة ضابط شرطة توقع بتاجر مخدرات بالهرم

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:56 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان