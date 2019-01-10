» فنانة شهيرة تبعث برسالة لبشار.. وتحذفها تحت الضغط

10 يناير 2019 - 01:09 م

وجهت الممثلة شكران مرتجى، المعروفة بتأييدها للنظام السوري، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أكدت فيها له أن "الشعب تعبان".

وقالت مرتجى في منشور لها عبر صفحتها على "فيس بوك": "سيدي الرئيس.. الشعب تعبان ما في غاز ما في مازوت ما في بنزين ما في كهربا إيجارات بيوت وصلت لمئات الألوف ما في حليب أطفال وصل حق العلبة 11 ألف سوري!".

وأضافت: "عملولنا بطاقة ذكية وبدك تكون عبقري لحتى تروح وتقدر تطالعها الطرقات بشوية مطر صارت تغرق وتغرق معها ناس معترة معاشها يا دوب هي البيوت فيها أهالي شهداء وجرحى ومخطوفين فيها سوريون صبروا كتير كتير اتحملوا الحرب لأنه الحرب كانت قدر ونحنا مؤمنين وبهمة جيشنا اللي لساته واقف بالبرد وبنخجل أصلاًند فى وهنه بردانين قدرنا نتغلب ع كل عدو خارجي بس العدو الداخلي؟

وتابعت: "تجار الحرب والأزمة اللي معه مصاري بيدبر حاله اللي عنده واسطه بيزبط أموره بس الأغلبية شو يعملوا تعبنا وعود وعهود على التليفزيونات والإذاعات”.

وأكملت: :معقول اللي ما مات من الحرب يموت من القهر والبرد والغلا وتعبنا عتمة بدنا نطلع عالضو بيلبقلنا وبيلبق لبلدنا العظيم".

وختمت: "باعتلك الك الرسالة لأنك الوحيد اللي رح تسمعنا وتوعدنا وتوفي بالوعد ما بدنا نهاجر ما بدنا نسافر بدنا نبقى ببلدنا نعمرها كلنا مع الوطن بس ما بدنا الوطن يكون علينا”.

وذيلت مرتجى تعليقها بكلمة "مواطنة".