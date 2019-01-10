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العربية للتصنيع تطالب دول أفريقيا بالتبادل التجارى والخبراتى

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التراس مع الوفد الافريقي
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وكالات- حنان حمدتو

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الهيئة العربية للتصنيع

قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن الهيئة تضع كل إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة القارة الأفريقية, التي ترتبط مصر بها تاريخيًا.

وأضاف التراس خلال استقباله لـ40 سفيرًا وممثلاً دبلوماسيًا عن الدول الأفريقية بمصر تزامنًا مع رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019 وفوزها بتنظيم كأس الأمم الأفريقية، أنه يتطلع للتعاون البناء مع دول القارة في مجالات التصنيع والتبادل التجاري ونقل الخبرات والتدريب والصيانة وتأهيل الكوادر البشرية، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

وأشاد التراس بدور وزارة الخارجية لتنظيم تلك الزيارات; التي تعد فرصة لتعريف الأشقاء الأفارقة بإمكانيات ومنتجات الهيئة العربية للتصنيع; خاصة مع استضافة مصر منتدى الاستثمار بأفريقيا للعام الثالث على التوالي فى 2018, ما يعد مؤشرًا على التزامها بتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستديمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات وإزالة جميع العقبات التى تعترض التجارة بين دول القارة.

وقال محمد لبرنغ سفير دولة الكاميرون بالقاهرة عميد السفراء الأفارقة عن تقديره لدور مصر الرائد بالقارة الإفريقية; مشيرًا أن تلك الزيارة تمثل بداية قوية لدعم وتعزيز التعاون المصري الإفريقي; خاصة مع رئاستها للاتحاد الأفريقي; الذي يعد نتاجًا طبيعيًا للدور الكبير الذي تقوم به القاهرة للتنسيق والتعاون مع القارة السمراء, والدعم الكامل الذى تقدمه للدول الإفريقية فى مختلف المجالات.

وأوضح لبرنج أننا كسفراء للدول الأفريقية سنحث المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني على تقديم الحوافز للمستثمرين للمشاركة بقوة مع الهيئة العربية للتصنيع كخطوة مهمة  في طريق التعاون البناء بين دول القارة.

وذكر السفير أبو بكر حفني مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية أن العديد من الدول الإفريقية تتطلع باستمرار للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في العديد من مجالات التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا, مشيرًا إلى أن زيارات الوفود الإفريقية ستتوالى مستقبلا بالتنسيق مع الهيئة لوضع الآليات والخطوات التنفيذية للتعاون.

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