  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:56 م
بحث متقدم
ناشطات عاريات يتضامن مع " السعودية الهاربة"

ناشطات عاريات يتضامن مع "السعودية الهاربة"

محمد بديع

سر براءة بديع وقيادات الإخوان في"أحداث الاستقامة"

تريزيجيه

مفاجأة.. مثلث "تريزيجيه" يتفوق على "صلاح" ورفاقه

السعودية

حقيقة فتح السعودية سفارتها في سوريا

ترامب ومراسل "سي إن إن"

أول صدام بين ترامب والديمقراطيين

الموت في مخيمات عرسال يشعل تويتر

الموت فى مخيمات عرسال يشعل "تويتر"

خالد العناني وزير الاثار

بلاغ يتهم وزير الآثار بإهدار المال العام

احتجاجات السودان

رسميًا.. السعودية تكشف موقفها من تظاهرات السودان

عزمي مجاهد

طلب جريء من "مجاهد" لزملائه الإعلاميين على الهواء

محمد بديع والبلتاجى

براءة بديع و7 آخرين بأحداث "مسجد الاستقامة"

ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات اليوم

مال وأعمال

الذهب
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

4 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب

#

الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لهذا الرقم

#

بعد 3 أيام من الهبوط.. الذهب يعاود الصعود ويرتفع 4 جنيهات

#

تراجع كبير في أسعار الذهب

الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 645 جنيها في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل اليوم 552 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل اليوم  645 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل  737 جنيها للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5160 جنيها.

الأوقية : 1293 دولارا.

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ربة منزل تقتل طفلها.. والسبب: البكاء
» فنانة شهيرة تبعث برسالة لبشار.. وتحذفها تحت الضغط
» اعترافات مثيرة لسيدة جمعت بين زوجين في القاهرة
» بالفيديو.. وصلة رقص لـ"ميرهان حسين" من داخل منزلها
» ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات اليوم
» بلاغ يطالب برفع الحصانة عن هيثم الحريرى
» بالفيديو.. سما المصري: رفضت العمل مع "الزعيم" لهذا السبب
» 8 محاذير عند تناول الطعام لواضعى تقويم الأسنان
» "السكة الحديد": انتظروا مفاجأة سارة الشهر المقبل
» ضيف الإبراشي لوزيرة الصحة: "قراراتك خربت بيوت"
» شجاعة ضابط شرطة توقع بتاجر مخدرات بالهرم

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:56 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان