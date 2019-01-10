» بالفيديو.. سما المصري: رفضت العمل مع "الزعيم" لهذا السبب

10 يناير 2019 - 12:52 م

كشفت الفنانة سما المصري، عن عمل فني كان من المقرر أن تقوم به مع النجم عادل إمام لكنها رفضت ذلك العمل، لافتة إلى أنه جاء في الفترة التي أعلنت خلالها عن توبتها والابتعاد عن العمل الفني.

وأضافت "المصري" خلال تواجدها ببرنامج "هنا الكويت" مع الإعلامية مي العيدان" قائلة: "عادل إمام شخص متواضع، ورغم كل الشهرة والنجاح الذي حققهما لا يقول على نفسه إنه الرقم واحد بين النجوم".

وذكرت المصري أنها التقت عادل إمام وتحدثت معه وعرفت كم هو شخص متواضع وبسيط وبعيد كل البعد عن الغرور.

وكشفت سما عن أنها كانت ستشارك عادل إمام في أحد أعماله، لكن عندما عرض عليها هذا العمل كانت مبتعدة عن التمثيل، وقالت إنها كانت في فترة توبة وابتعاد عن المجال الفني.

وأثارت سما، جدلا كبيرا حولها بسبب فيديو نشرته أمام أبراج الكويت واستعرضت فيه أنوثتها بشكل لافت للنظر.

شاهد الفيديو..



