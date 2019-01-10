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"زايد" تفتتح أقسام الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى صيدناوى

الحياة السياسية

الدكتورة هالة زايد
زايد

وكالات- حنان حمدتو

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قالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه تم وضع معايير لرفع جودة المنظومة الطبية ككل، مشيرة إلى أن الإصلاح ليس مبانٍ بل نوعية الخدمة وزيادة القدرة على التشغيل والقوى البشرية.

وأضافت زايد في تصريحاتها خلال افتتاحها، أقسام الحضانات والرعاية المركزة، والعمليات بمستشفى صيدناوي التابع لهيئة التأمين الصحي، أنه جرى إطلاق عدد من البرامج التدريبية والتعليمية للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والتي سيتم تنفيذها داخليًا وخارجيًا بالتعاون مع الجامعات المصرية والعالمية، لافتة إلى أن الوزارة تعطي منحًا دراسية للخارج لمدة شهر سنويا للأطباء ومقدمي الخدمة.

وتابعت أن المبادرات الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس سي أعادت ثقة الكادر الطبي في نفسه، ووجهت الشكر للعاملين في القطاع الصحي على ما بذلوه خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأوضحت أنه تم فحص 26 مليون مواطن ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على “فيروس سي” والكشف عن الأمراض غير السارية.

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