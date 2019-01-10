الحبس سنة مع الشغل لمتهم فى قضية حظر التجوال ببولاق

10 يناير 2019 - 12:45 م

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 14، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس المتهم محمود حسين منصور محمد سنة مع الشغل في القضية رقم 29112 لسنة 2013 بولاق الدكرور، المعروفة إعلاميا بـ"حظر التجوال".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم 3 سنوات غيابيا بعد إحالته من النيابة العامة بتهمة التجمهر وخرق التجوال عام 2013