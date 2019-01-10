الموت فى مخيمات عرسال يشعل "تويتر"

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البرد القارس

الموت

الثلج

مخيمات عرسال

يتعرض اللاجئون السوريون في مخيمات عرسال لمأساة حقيقية تفوق الوصف، ولم يبكها إلا رواد وسائل التواصل الاجتماعي على "تويتر".

وأغرقت العواصف في لبنان مخيمات اللاجئين السوريين بمياه الأمطار ودمرت الخيام والمراتب، والمواد الغذائية وزادت من بؤس سكانها الذين يجدون صعوبة في تحمل الرياح والبرد القارس، الذي أودي بحياة الأطفال.

المأساة تتجدد في مثل هذا الوقت من كل عام، مأساة مع السيول والثلوج التي تجعل من فصل الشتاء موسمًا لعذاب إضافي لا يزالون عاجزين عن تفاديه، فهم يعيشون في خيام ومنازل من الصفيح والبلاستيك، ما دفع ناشطين لإطلاق نداءات استغاثة عبر منصات التواصل لإنقاذ سكان المخيمات من الموت.

وتداول نشطاء ورواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عشرات الصور والفيديوهات التى تكشف عن المأساة التى يعيشها سكان المخيمات وسط الثلوج.










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