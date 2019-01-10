السجن 5 سنوات لمتهم فى أحداث البدرشين الثانية

10 يناير 2019 - 11:58 ص

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، عمر عبد التواب عبد الرحمن سليمان في إعادة محاكمته في اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البدرشين الثانية"، بالسجن 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية