مجلس النواب: أنجزنا 506 مشاريع قانون فى 3 أعوام

10 يناير 2019 - 11:53 ص

كشف صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن أن المجلس أنجز خلال 3 أعوام فقط 506 مشاريع قانون وأنه بنهاية دور الانعقاد الحالي سنتجاوز 700 مشروع قانون، كما تمت مناقشة 170 اتفاقية دولية و2645 طلب إحاطة.

وأوضح حسب الله في مؤتمر صحفي لاستعراض الإنجازات التشريعية للمجلس، أن الدولة المصرية تبنى الآن بشكل حقيقي والبنية التشريعية لا تقل أهمية عن البنية التحتية، مضيفًا أنه لا يوجد أي صراع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.