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الداخلية تكشف..

حقيقة اعتداء الشرطة على أهالى كفر أبو حسين بالزقازيق

قضايا وحوادث

الداخلية
ارشيفية

أحمد الشربينى

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كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو بثته إحدى القنوات الفضائية الإخبارية زعمت خلاله قيام قوات الأمن بالتعدي على أهالي منطقة كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق؛ لاعتراضهم على نقل أكشاك الكهرباء بجوار المنازل وتعريض حياتهم للخطر.

أوضحت الداخلية، أن الفحص أكد عدم صحة ما تناولته القناة من ادعاءات دأبت على ترويجها، لافتًة إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل في بلاغ تلقاه مركز شرطة الزقازيق، بتعدي 6 أشخاص، على مسئولي مجلس مدينة الزقازيق أثناء تنفيذ قرار نقل محول كهربائي أمام أحد المراكز التجارية بالمنطقة.

التفاصيل بدأت ببلاغ تلقاه قسم الشرطة من "محمد.ى"، 47 سنة، فني صيانة برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، "السيد.ع"، 46 سنة، رئيس قسم الإشغالات، والمكلفين بتوسعة وتجميل طريق كفر أبو حسين يفيد قيام كلٍ من "محمد.ع"، صاحب أحد المراكز التجارية وآخرين باعتراض تنفيذ قرار محافظ الإقليم، بنقل محول كهرباء على جانب الطريق أمام المركز التجاري، والتعدي عليهم بالسب والقذف مُستخدمين سيارة ربع نقل بوضعها بمكان نقل المحول.

وانتقلت الشرطة وضبطت 5 متهمين، وتنفيذًا لقرار النيابة العامة، ضبطت مالك المركز التجاري، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 7 قضايا متنوعة.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن صاحب المركز التجاري، أقر بقيامه بالاستعانة بالمتهمين لمنع أعمال نقل المحول، حتى يتسنى له الحصول على موافقة الجهات المعنية بتغيير مكان محول الكهرباء وعدم وضعه أمام المول، وأقر 3 متهمين بعدم تعدي القوات عليهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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