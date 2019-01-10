» شجاعة ضابط شرطة توقع بتاجر مخدرات بالهرم

10 يناير 2019 - 11:48 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية فى الجيزة من القبض على تاجر مخدرات فى الهرم، البداية أثناء مرور الملازم أول محمد محمد فؤاد من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة لملاحظة الحالة الأمنية بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية اشتبه بالسيارة رقم 8275 ملاكى المنوفية حال سيرها بالشارع، وحال محاولته استيقافها للفحص، قام قائد السيارة بالفرار بها ما دفع الضابط لمطاردته مستقلاً دراجته النارية وصحبته أمين شرطة عصام شعبان عبد الحميد حيث تمكنا من استيقاف قائد السيارة الذى قام بالترجل منها محاولاً الفرار وهو يطلق 3 أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاه الضابط حيث قاما بمبادلته إطلاق النار محدثاً إصابته وأمكن السيطرة عليه وضبطه.

تبين أن قائد السيارة يدعى محمد.س. أ 34 سنة، عاطل ومقيم بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص وبحوزته السلاح النارى الذى قام بإطلاق الأعيرة النارية منه تجاه القوات طبنجة ماركة براونينج عيار 9 مم مطموسة الأرقام وبخزينتها 11 طلقة لذات العيار.

وبتفتيش السيارة عثر على عدد 4 كراتين بداخلها 40 فرش من جوهر الحشيش بلغت زنتها 5 كيلو جرامات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل المتهم إلى المستشفى لتلقى العلاج عقب تعيين الحراسة اللازمة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.