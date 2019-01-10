قرار جمهورى لشراء سلع اساسية من الخارج

10 يناير 2019 - 11:46 ص

وقعت مصر ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ 30 يناير 2018 ، وجاء ذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 .

وتوفر المؤسسة سقف ائتمانى فى حدود 3 مليارات دولار أمريكى خلال مدة سريان هذه الاتفاقية وتظل هذه الاتفاقية الإطارية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ. ويجوز تجديدها لخمس سنوات أخرى بنفس الشروط والأحكام، وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار فى جلسته المنعقدة فى 23 يونيو 2018.

كما نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2018 بالموافقة على إلغاء القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها فى مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013.

وكان مجلس النواب وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 25 يوليو 2018.