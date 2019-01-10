إزالة البنوك الإسرائيلية من القائمة السوداء في هذه الدولة

10 يناير 2019 - 11:46 ص

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن المجموعة الهولندية للاقتصاد قررت إزالة البنوك الإسرائيلية من القائمة السوداء، والتي كانت على رأس قائمتها منذ عام 2014.

ولفتت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن صندوق التقاعد الأكبر في هولندا "بي جي جي أم"، كان قد وضع خمسة بنوك إسرائيلية على القائمة السوداء، وسحب استثماراته منها بسبب تمويلها للاستيطان وفتح فروع لها في المستوطنات.

وفي وقت سابق، أوضحت الصحيفة، أن صندوق التقاعد "بي جي جي أم" قرر سحب كل استثماراته من البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، بسبب حقيقة أن لديها فروعًا في المستوطنات وضالعة في تمويل البناء فيها.

وأضافت الصحيفة أن قرار القائمة السوداء آنذاك كان ينظر إليه على أنه نصر كبير لمحاولات مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية.

ولكن أمس الأربعاء، كشفت القيادات عن أن البنوك الإسرائيلية قد أُخرجت من القائمة السوداء، وبالتالي يُفترض الآن أنها مؤهلة للاستثمار ومعاملات أخرى من قبل "بي جي جي أم".