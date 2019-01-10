  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:09 م
بحث متقدم
محمد بديع والبلتاجى

براءة بديع و7 آخرين بأحداث "مسجد الاستقامة"

صورة الخبر

إزالة البنوك الإسرائيلية من القائمة السوداء في هذه الدولة

الشهيد مصطفي عبيد

والد مصطفى عبيد يفجر مفاجأة عن العبوة الناسفة

موسى

مرشح رئاسي يضع شرطا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

صورة الخبر

صحيفة ألمانية تعقد مقارنة بين "السيسى" و"مرسي"

الرئيس السيسي

قراران جمهوريان لـ"السيسي" تعرف عليهما

اغتصاب طفلة

عامل يغتصب ابنة زوجته المعاقة وتحمل منه

محمد صلاح

بالفيديو.. تعطل طائرة محمد صلاح.. تعرف على السبب

السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة

لأول مرة.. وزيرة الهجرة تتحدث عن الإخوان

إعلامي يهاجم وزير الصحة لقوله : "بقدرة ربي"

شاهد.. إعلامى يهاجم وزير الصحة لقوله: "بقدرة ربى"

ضيف الإبراشي لوزيرة الصحة: "قراراتك خربت بيوت"

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"نائب النور"يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب سوء الخدمات

#

"صحة النواب" تناقش 21 طلب إحاطة الأسبوع المقبل عن تراجع الخدمات الصحية

#

10 نصائح ذهبية للسعادة

#

تفاصيل زيارة وزيرة الصحة لمستشفيات أسيوط

الصحة

الإبراشي

أون إي

شعبة الادوية

غضب الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من قرار وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد بشأن رفع القيود نهائيًا عن تسجيل الأدوية "المماثلة".

وقال "عوف"، خلال حواره لبرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "القصة مش كده، دي قصة سياسية، لازم نحترم الاستثمارات الموجودة، مينفعش يقفل 100 مصنع دواء بكره الصبح".

 وتابع رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث على أنه يشجع الاستثمار، لكن هذا القرار ضد سياسية بلد، معقبًا: "في 100 مصنع هيتخرب بيوتهم"، مخاطبًا وزيرة الصحة: "قراراتك هتخرب بيوتنا".

وأثار قرار وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بشأن رفع القيود نهائيا عن الأدوية "المماثلة"، التي تحتوي على نفس المادة الفعالة، حالة من الجدل داخل مصر، بين مؤيد يرى أن ذلك سوف يضبط السوق ويحد من احتكار شركات الدواء، ومعارض يقول إن القرار يأتي استجابة لضغوط المستثمرين في قطاع الدواء.

قرار وزيرة الصحة المصرية الأخير هو تعديل لقرار سابق في العام 2015 يقصر عدد "الأدوية المماثلة" المتداولة لكل عقار علاجي بنحو 12 مثيلاً فقط ليفتح الباب أمام تسجيل غير محدود لهذه المثائل من جانب مستوردي ومصنعي الأدوية.

ويشمل القرار المستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات الطبية التي تنتج بغرض التداول المحلي أو التصدير للخارج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "السكة الحديد": انتظروا مفاجأة سارة الشهر المقبل
» ضيف الإبراشي لوزيرة الصحة: "قراراتك خربت بيوت"
» شجاعة ضابط شرطة توقع بتاجر مخدرات بالهرم
» "أوبر الأمريكية" تنعش الخزائن المصرية بـ 100 مليون دولار
» رسميًا.. السعودية تكشف موقفها من تظاهرات السودان
» تفاصيل مثيرة فى انتحار"فتاة الزواج"
» بلاغ يتهم وزير الآثار بإهدار المال العام
» صلاح يحصد جائزة جديدة فى "الريدز"
» تفحم شقة سكنية فى البساتين
» العثور على 20 جثة فى المكسيك بالقرب من الحدود الأمريكية
» 19 جريحًا فى حريق بمدينة تولوز الفرنسية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:56 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان