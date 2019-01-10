» ضيف الإبراشي لوزيرة الصحة: "قراراتك خربت بيوت"

10 يناير 2019 - 11:45 ص

غضب الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من قرار وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد بشأن رفع القيود نهائيًا عن تسجيل الأدوية "المماثلة".

وقال "عوف"، خلال حواره لبرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "القصة مش كده، دي قصة سياسية، لازم نحترم الاستثمارات الموجودة، مينفعش يقفل 100 مصنع دواء بكره الصبح".

وتابع رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث على أنه يشجع الاستثمار، لكن هذا القرار ضد سياسية بلد، معقبًا: "في 100 مصنع هيتخرب بيوتهم"، مخاطبًا وزيرة الصحة: "قراراتك هتخرب بيوتنا".

وأثار قرار وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بشأن رفع القيود نهائيا عن الأدوية "المماثلة"، التي تحتوي على نفس المادة الفعالة، حالة من الجدل داخل مصر، بين مؤيد يرى أن ذلك سوف يضبط السوق ويحد من احتكار شركات الدواء، ومعارض يقول إن القرار يأتي استجابة لضغوط المستثمرين في قطاع الدواء.

قرار وزيرة الصحة المصرية الأخير هو تعديل لقرار سابق في العام 2015 يقصر عدد "الأدوية المماثلة" المتداولة لكل عقار علاجي بنحو 12 مثيلاً فقط ليفتح الباب أمام تسجيل غير محدود لهذه المثائل من جانب مستوردي ومصنعي الأدوية.

ويشمل القرار المستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات الطبية التي تنتج بغرض التداول المحلي أو التصدير للخارج.