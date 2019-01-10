الأهلي يرصد 25 مليونا لنجم "الدراويش"

محمد عبد الحارس
كثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع "الدراويش" لحسم صفقة انتقال اللاعب محمود متولي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وتوصل المارد الأحمر لاتفاق مبدئي لضم اللاعب مقابل 25 مليون جنيه وإعارة الثنائى ميدو جابر وأحمد حمودى لمدة موسم.
وتبقى الآن المفاوضات جارية مع الإسماعيلى بشأن سداد المبلغ ورغبة الدراويش في الحصول على حمودى بصيغة البيع النهائى، على أن يتم حسم هذه الأمور بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة لتدعيم دفاع الفريق.
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