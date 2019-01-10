قطع المياه 12 ساعة عن 4 مناطق بالقاهرة

10 يناير 2019 - 11:39 ص

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق تقسيم النصر للسيارات بوادى حوف – مساكن الضباط – منطقة المصانع بعزبة زين – منطقه الملاء بعزبة الوالدة) لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 12 / 1 /2019 وحتى الساعة العاشرة مساء، نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع النصر للسيارات بوادى حوف لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقالت الشركة فى بيان لها إن سبب الانقطاع يرجع لتحويل مسار خط المياه الرئيسى.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.