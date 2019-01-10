طلب جريء من "مجاهد" لزملائه الإعلاميين على الهواء

10 يناير 2019 - 11:38 ص

دعا عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً، الإعلاميين للوحدة والمنافسة على حب وخدمة الوطن".

وقال "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" عبر فضائية "الرافدين بلس": "مش عايزين نكرر الضربة التي تلقاها الإعلام في 2011، عايزين نرد الجميل لبلدنا، وننضف قلوبنا ونحط مصلحة مصر أولاً وأخيرًا".

وأضاف: "الأجندات ومرحلة الفوضى انتهت، علينا كإعلاميين الوقوف وراء الرئيس والشرطة خدمة لمصر، علينا نساند بعض وألا ننفسن لمصلحة بلدنا".