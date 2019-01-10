  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:59 م
بحث متقدم
الخارجية

«السيسي» يستقبل وزير الخارجية الأمريكي بالاتحادية

ناشطات عاريات يتضامن مع " السعودية الهاربة"

ناشطات عاريات يتضامن مع "السعودية الهاربة"

محمد بديع

سر براءة بديع وقيادات الإخوان في"أحداث الاستقامة"

تريزيجيه

مفاجأة.. مثلث "تريزيجيه" يتفوق على "صلاح" ورفاقه

السعودية

حقيقة فتح السعودية سفارتها في سوريا

ترامب ومراسل "سي إن إن"

أول صدام بين ترامب والديمقراطيين

الموت في مخيمات عرسال يشعل تويتر

الموت فى مخيمات عرسال يشعل "تويتر"

خالد العناني وزير الاثار

بلاغ يتهم وزير الآثار بإهدار المال العام

احتجاجات السودان

رسميًا.. السعودية تكشف موقفها من تظاهرات السودان

عزمي مجاهد

طلب جريء من "مجاهد" لزملائه الإعلاميين على الهواء

طلب جريء من "مجاهد" لزملائه الإعلاميين على الهواء

آخر الأخبار

عزمي مجاهد
مجاهد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أديب "يلطم" بسبب متصلة

#

شاهد.. «منى الشاذلي» تهدي سيارة للمتبرعة بكبدها لشقيقها

#

جملة قالتها متصلة أبكت إعلامية على الهواء

#

عبلة كامل تُبكى إعلامية وضيفتها على الهواء

الجزر

المشروبات الغازية

تقويم االاسنان

المشوربات الغازية

دعا عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً، الإعلاميين للوحدة والمنافسة على حب وخدمة الوطن".

وقال "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" عبر فضائية "الرافدين بلس": "مش عايزين نكرر الضربة التي تلقاها الإعلام في 2011، عايزين نرد الجميل لبلدنا، وننضف قلوبنا ونحط مصلحة مصر أولاً وأخيرًا".

وأضاف: "الأجندات ومرحلة الفوضى انتهت، علينا كإعلاميين الوقوف وراء الرئيس والشرطة خدمة لمصر، علينا نساند بعض وألا ننفسن لمصلحة بلدنا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ربة منزل تقتل طفلها.. والسبب: البكاء
» فنانة شهيرة تبعث برسالة لبشار.. وتحذفها تحت الضغط
» اعترافات مثيرة لسيدة جمعت بين زوجين في القاهرة
» بالفيديو.. وصلة رقص لـ"ميرهان حسين" من داخل منزلها
» ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات اليوم
» بلاغ يطالب برفع الحصانة عن هيثم الحريرى
» بالفيديو.. سما المصري: رفضت العمل مع "الزعيم" لهذا السبب
» 8 محاذير عند تناول الطعام لواضعى تقويم الأسنان
» "السكة الحديد": انتظروا مفاجأة سارة الشهر المقبل
» ضيف الإبراشي لوزيرة الصحة: "قراراتك خربت بيوت"
» شجاعة ضابط شرطة توقع بتاجر مخدرات بالهرم

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:56 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان