طلب جريء من "مجاهد" لزملائه الإعلاميين على الهواء

إيمان هاني
دعا عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً، الإعلاميين للوحدة والمنافسة على حب وخدمة الوطن".
وقال "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" عبر فضائية "الرافدين بلس": "مش عايزين نكرر الضربة التي تلقاها الإعلام في 2011، عايزين نرد الجميل لبلدنا، وننضف قلوبنا ونحط مصلحة مصر أولاً وأخيرًا".
وأضاف: "الأجندات ومرحلة الفوضى انتهت، علينا كإعلاميين الوقوف وراء الرئيس والشرطة خدمة لمصر، علينا نساند بعض وألا ننفسن لمصلحة بلدنا".
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