  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:10 م
بحث متقدم
محمد بديع والبلتاجى

براءة بديع و7 آخرين بأحداث "مسجد الاستقامة"

صورة الخبر

إزالة البنوك الإسرائيلية من القائمة السوداء في هذه الدولة

الشهيد مصطفي عبيد

والد مصطفى عبيد يفجر مفاجأة عن العبوة الناسفة

موسى

مرشح رئاسي يضع شرطا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

صورة الخبر

صحيفة ألمانية تعقد مقارنة بين "السيسى" و"مرسي"

الرئيس السيسي

قراران جمهوريان لـ"السيسي" تعرف عليهما

اغتصاب طفلة

عامل يغتصب ابنة زوجته المعاقة وتحمل منه

محمد صلاح

بالفيديو.. تعطل طائرة محمد صلاح.. تعرف على السبب

السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة

لأول مرة.. وزيرة الهجرة تتحدث عن الإخوان

إعلامي يهاجم وزير الصحة لقوله : "بقدرة ربي"

شاهد.. إعلامى يهاجم وزير الصحة لقوله: "بقدرة ربى"

تفاصيل مثيرة فى انتحار"فتاة الزواج"

قضايا وحوادث

علاقة عاطفية تتسبب في محاولة انتحار فتاة بالدقهلية
ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

عامل يقتل منتقبة فى شوارع المرج

#

نجمة "البورنو" تكشف تفاصيل فاضحة عن علاقتها بـ"ترامب"

#

فتاة تشعل النار في نفسها.. والسبب حبيبها

#

بالأرقام والأسماء: قائمة معاشات كبار المسئولين في الدولة

أظهرت تحقيقات النيابة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل جديدة في انتحار فتاة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، وتبين أن الفتاة كانت على علاقة حب بمسجل خطر وتقدم لخطبتها، ورفضته أسرتها وأخبرته في اتصال هاتفي بعدم التواصل مع ابنتها أو لقائها.

وذكرت التحريات أن الشاب اتصل بالفتاة وأخبرها بمكالمة والدتها، فأصيبت بحالة نفسية سيئة، وقررت على الفور الانتحار، وأخبرت أشقاءها أنها ستلقى بنفسها من الطابق الرابع إلًا أنهم اعتقدوا أن الأمر مجرد تهديد، وعقب ذلك فوجئت بها تتجه نحو النافذة وتلقى بنفسها ما أسفر عن مصرعها فى الحال.

تلقى المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد انتحار فتاة ألقت بنفسها من الطابق الرابع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "السكة الحديد": انتظروا مفاجأة سارة الشهر المقبل
» ضيف الإبراشي لوزيرة الصحة: "قراراتك خربت بيوت"
» شجاعة ضابط شرطة توقع بتاجر مخدرات بالهرم
» "أوبر الأمريكية" تنعش الخزائن المصرية بـ 100 مليون دولار
» رسميًا.. السعودية تكشف موقفها من تظاهرات السودان
» تفاصيل مثيرة فى انتحار"فتاة الزواج"
» بلاغ يتهم وزير الآثار بإهدار المال العام
» صلاح يحصد جائزة جديدة فى "الريدز"
» تفحم شقة سكنية فى البساتين
» العثور على 20 جثة فى المكسيك بالقرب من الحدود الأمريكية
» 19 جريحًا فى حريق بمدينة تولوز الفرنسية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:56 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان