» تفاصيل مثيرة فى انتحار"فتاة الزواج"

10 يناير 2019 - 11:33 ص

أظهرت تحقيقات النيابة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل جديدة في انتحار فتاة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، وتبين أن الفتاة كانت على علاقة حب بمسجل خطر وتقدم لخطبتها، ورفضته أسرتها وأخبرته في اتصال هاتفي بعدم التواصل مع ابنتها أو لقائها.

وذكرت التحريات أن الشاب اتصل بالفتاة وأخبرها بمكالمة والدتها، فأصيبت بحالة نفسية سيئة، وقررت على الفور الانتحار، وأخبرت أشقاءها أنها ستلقى بنفسها من الطابق الرابع إلًا أنهم اعتقدوا أن الأمر مجرد تهديد، وعقب ذلك فوجئت بها تتجه نحو النافذة وتلقى بنفسها ما أسفر عن مصرعها فى الحال.

تلقى المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد انتحار فتاة ألقت بنفسها من الطابق الرابع.