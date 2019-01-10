» رسميًا.. السعودية تكشف موقفها من تظاهرات السودان

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عمر البشير

موقف

رد السفير السعودي لدى مصر، ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، على التصريحات المزعومة التي نسبت إليه، وهاجم فيها السلطات السودانية.

وقالت السفارة السعودية لدى مصر، في بيان نشر، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إن سفير المملكة لدى مصر أكد في تصريح صحفي له اليوم أن ما نسب إليه من تصريحات نشرتها الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء "سوا" مفبرك لا صحة له جملة وتفصيلا".

وأضاف البيان، أن السفير السعودي "دعا إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة".

وزعم التصريح المنسوب للسفير السعودي لدى القاهرة، والذي نشرته وكالة "سوا" الفلسطينية أنه على السلطات السودانية أن تمتنع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتحترم رغبات الشعب"، وأن العاهل السعودي الملك سلمان "يولي اهتمامًا كبيرًا لتطلعات الشعب السوداني ويثنى على صبره".

يأتي ذلك، بعدما نقل موقع "سوداني" عن مصدر مسئول في السفارة السعودية في الخرطوم قوله إن "التصريح المنقول على لسان أسامة نقلي غير صحيح وأي تصريح للمملكة العربية السعودية يصدر عبر وزارة الخارجية أو عبر السفارة في الخرطوم" وتفاعل السودانيون على وسائل التواصل الاجتماعي مع النبأ بشكل واسع.

وألقى الرئيس السوداني عمر البشير خطابا، يوم الثلاثاء الماضي، وأعرب عن شكره وامتنانه للدول التي وقفت إلى جانب السودان في ظل الظروف التي تعصف بالبلاد حاليًا، وقال: "هناك أصدقاء يهمهم السودان ووقفوا معنا مثل الصين وروسيا والإمارات والكويت وقطر" ولم يذكر السعودية.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 30 شخصًا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميًا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيها سودانيا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقًا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.

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