مرشح رئاسي يضع شرطا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

10 يناير 2019 - 11:24 ص

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، إن الحديث الآن حول خوض الانتخابات المقبلة قبل أوانه بكثير، لافتًا إلى أنه سيتقدم بالترشح حال استشعر خطرًا على الوطن.

وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه خاض الانتخابات الرئاسية السابقة لأنه كان يمتلك فكرًا معينًا للحفاظ على الوطن، متابعًا: "لقد أديت دوري، لكن هذا لا يمنع أن هناك آخرين أفضل مني يمكنهم الترشح الانتخابات المقبلة".

وأوضح رئيس حزب الغد أنه إذا ترشح أناسًا ليسوا على مستوى وطني حقيقي سيخوض حتمًا الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لن يفعل ذلك إذا كانت الأوضاع مستقرة، مؤكدًا دعمه جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية.